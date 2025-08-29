Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde, Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ve hükümetinden yetkililer, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği bayram mesajını okudu.

Erciyes, konuşmasında, 30 Ağustos Zaferi'nin Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden süreçteki önemini dile getirdi.

Konuşmasında, Türk-Yunan ilişkilerine de dikkati çeken Erciyes, ilişkilerdeki pozitif iklimin, ekonomi, ticaret, turizm ve kültür gibi pek çok alanda somut sonuçlar verdiğini, bu ivmenin muhafazasının her iki ülkenin de yararına olduğunu belirterek, tüm temel meselelerin çözümüne de imkan verecek bir ortam yaratacağını söyledi.

Erciyes, 2024'te 1,2 milyon Türk vatandaşının Yunanistan'ı, 700 binden fazla Yunan vatandaşının da Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktararak, karşılıklı ticaret hacminin 6,2 milyar doları aştığını ve bu verilerin 2025 yılında da artmaya devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'teki Atina ziyareti sırasında Kathimerini gazetesine verdiği mülakattaki "Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman ve hasım olarak görmediği, komşularıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu bulunmadığı" şeklindeki sözlerini hatırlatan Erciyes, Yunanistan'da Türkiye'ye yönelik temelsiz korkuların, saplantıların ve yanlış algıların aşılması gerektiğini belirtti.

Erciyes, bu çerçevede iki ülke arasındaki tüm temel meselelerin uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa dayalı şekilde yapılacak samimi ve anlamlı bir diyalog ile çözülebileceğini vurgulayarak, Türkiye'nin meşru, hayati hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesi ve tarihten husumet değil, dostluk çıkarılması gerektiğini ifade etti.