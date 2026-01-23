Ataşehir'de sporun ve sanatın önde gelen isimleri gençlerle buluştu

ATAŞEHİR Belediyesi, sanat ve spor dünyasından tanınmış isimleri gençlerle buluşturan bir panele ev sahipliği yaptı. Yoğun ilgi gören etkinlikte; ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcu Hami Mandıralı, televizyon programcısı Vahe Kılıçarslan ve oyuncu Celil Nalçakan, kariyer yolculuklarını ve anılarını katılımcılarla paylaştı. Panelde konuşmacılar, spor ve sanatın hayatlarındaki yeri, meslek yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar ve başarı hikayeleri üzerine paylaşımlarda bulundu.

Panelde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ataşehir'i sporcu dostu ve sanatla yaşayan bir kent haline getirme hedeflerini anlattı. Adaylık sürecinde bu vizyonu özellikle vurguladıklarını belirten Adıgüzel, "Ataşehir sanatla yaşayan bir kent. Bulunduğumuz kültür merkezimiz yirmi bin metrekare. Piyanodan kemana, bağlamadan gitara onlarca dersimiz var. Atölyelerimiz, yabancı dil eğitimlerimiz ve kütüphanemiz bulunuyor. Ataşehir'in on binlerce çocuğu sanatla buluşuyor" dedi.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde de benzer eğitimlerin verildiğini ifade eden Adıgüzel, göreve geldiklerinde eksik olan kütüphaneyi kısa sürede tamamladıklarını aktardı. Spor alanında da önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Adıgüzel, şampiyon okçulardan örnek vererek "Şampiyon okçumuz Duru, antrenman yapacak yer bulamadığı için Beykoz'a gidiyordu. Spor İşleri Müdürlüğümüzle görüştük, bugün Duru Ataşehir Belediyesi tesislerinde çalışıyor" diye konuştu.

Gençlerin sadece başarılı değil, aynı zamanda ahlaklı bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirten Adıgüzel, "Biz geleceğe bırakacağımız en büyük mirasın; güçlü, özgüvenli, bayrağını ve vatanını seven yeni nesiller olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

VURAL: TESİS OLMADAN YETENEK GELİŞMEZ

Teknik direktör Yılmaz Vural ise konuşmasında Türkiye'de spor tesislerinin yetersizliğine dikkat çekti. Yeteneğin gelişebilmesi için uygun altyapının şart olduğunu vurgulayan Vural, "Tesis olmazsa nerede çalıştıracaksınız? Oyuncularınızı antrenman yaptıracağınız yeterli tesis var mı?" sorularını yöneltti.

Antrenör eğitimine ve altyapı yatırımlarına da değinen Vural, büyük bütçelerle yapılan transferlerin sorgulanması gerektiğini belirterek, "Bir oyuncuya 100 milyon lira veriliyor. Oysa bu parayla Türkiye'nin bütün altyapısı yenilenebilir" dedi.

Türk futbolundaki yabancı oyuncu sayısına da dikkat çeken Vural, liglerdeki tabloyu eleştirerek, "19 yabancı, 3 Türk oyuncunun oynadığı bir ligdeyiz ve kimse rahatsız değil. Bu ligin adı Türkiye Ligi" ifadelerini kullandı. Dünya kupasına da değinen Vural, Türkiye'nin turnuvaya 3 defa katılabildiğini hatırlattı.

MANDIRALI: GENÇLER DENEMEK LAZIM

Eski milli futbolcu Hami Mandıralı ise Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği ifade edilen sert şutuyla ilgili anısını paylaştı. Almanya'da Schalke 04 forması giydiği dönemi anlatan Mandıralı, meşhur gol öncesini detaylarıyla aktardı. Topun başına geçtiği anı anlatan Mandıralı, "Gençler denemek lazım. Vurmamla topu kalenin 90'ında gördüm. O kadar hızlıydı" dedi. Gol sonrası kaleciye neden baraj kurdurmadığının sorulduğunu aktaran Mandıralı, kalecinin 'Oradan baraj mı olur?' cevabını verdiğini belirterek salondan alkış aldı.

KILIÇARSLAN: KENDİNİ TANIMAYAN BAŞARILI OLAMAZ

'Cansız Manken' lakabıyla tanınan Vahe Kılıçarslan ise meslek hayatında fark oluşturmanın önemine değindi. Herkesin kendine özgü bir hikaye oluşturması gerektiğini belirten Kılıçarslan, "Bir format geliştiremezsen mesleğinde başarılı olamazsın" dedi. Kariyerinin ilk dönemlerinde mankenlik yaptığını anlatan Kılıçarslan, kendisini farklı kılmak için 'cansız manken' tanımını bilinçli olarak yaptığını ifade ederek, insanların aklında kalmanın mesleki başarıdaki önemine dikkat çekti.