Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Gecekondu Yangını: 2 Gecekondu Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Ataşehir'de çıkan yangın sonucunda alevler yanındaki bir başka gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak iki gecekondu da kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenenler sağlık kontrolünden geçirildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

ATAŞEHİR'de gecekonduda çıkan yangın, yanındaki bir başka gecekonduya sıçradı. Alev alev yanan 2 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'ndeki bir gecekonduda çıktı. Gecekonduda belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, yandaki diğer gecekonduya sıçradı. Yangını fark eden gecekondu sakinleri dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan gecekondulara müdahale eden itfaiye ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının ardından iki gecekondu da kullanılamaz hale geldi. Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenenler ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title