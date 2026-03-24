Boao Asya Forumu: Yapay Zekada Küresel Ağırlık AB ve ABD'den Asya'ya Kayıyor

Boao Asya Forumu: Yapay Zekada Küresel Ağırlık AB ve ABD'den Asya'ya Kayıyor
Boao Asya Forumu'nun raporuna göre, yapay zeka geliştirme konusunda öncü konumuna geçiş yapan Asya ekonomileri, Avrupa ve ABD'den daha fazla öne çıkıyor. Çin, Japonya, Güney Kore ve Singapur gibi ülkeler bu alanda dikkat çekiyor.

BOAO, 24 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından yayımlanan "2026 Asya Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon İlerlemesi Yıllık Raporu"nda yapay zeka geliştirme konusunda küresel merkezin Avrupa ve ABD'den giderek Asya'ya doğru kaydığı belirtildi.

Salı günü yayımlanan raporda, "Asya ekonomileri, kayda değer düzeydeki dijital nüfusları, çeşitliliğe sahip uygulama ekosistemleri ve tutarlı politika çerçevelerinden yararlanarak, yapay zeka konusunda takipçi konumundan öncü konumuna doğru hızla evriliyor" denildi.

Raporda, bu alanda öne çıkan ülkeler arasında Çin'in tüm değer zincirini kapsayan endüstriyel olgunluğa ulaştığı ve büyük ölçekli uygulamalarda güçlü kapasite sergilediği belirtildi. Japonya ve Güney Kore, üst düzey imalat ve endüstriyel otomasyona odaklanırken, uygulama odaklı ilerlemeye örnek teşkil eden Singapur ise yönetişim inovasyonunda merkezi bir rol oynuyor ve platform merkezi işlevi görüyor.

Raporda Asya ekonomilerinin, teknolojik çözümleri ve tatbiki uygulama deneyimlerini yurtdışına ihraç ederek, kuralları pasif olarak uygulayan olma konumundan çıkıp, kurallara proaktif şekilde katılan ve bu konuda öncülük eden konumuna doğru kademeli bir dönüşümden geçtikleri de ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın etkisi büyüyor! İran'dan şok Türkiye kararı
Tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
"Aldatma" sorusuna verdikleri cevap olay oldu
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
İsrail askerlerinden skandal görüntü
Ne ABD ne de İsrail! Kim "en düşman devleti" ilan etti
"Aldatma" sorusuna verdikleri cevap olay oldu
Olası derbinin tarihi değişti
Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı