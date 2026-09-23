Haberler

Astsubay İbrahim Ay, Kocaeli İzmit'te spor yaptığı parkta kalp krizi geçirerek öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Astsubay İbrahim Ay, Kocaeli İzmit'te spor yaptığı parkta kalp krizi geçirerek öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli İzmit'te gece Demokrasi Parkı'nda spor yaparken kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Ay (52), hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ay için bugün jandarma komutanlığında tören düzenlendi; cenazesi memleketi Aksaray'a gönderildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde spor yaptığı parkta kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Ay (52), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İzmit Alikahya Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Parktaki spor aletlerinin bulunduğu alanda İbrahim Ay'ı, spor kıyafetleriyle yerde bilinci kapalı halde gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Ay, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. İbrahim Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan İbrahim Ay için bugün jandarma komutanlığında tören düzenlendi. Ay'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray'a gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti

Milyonları yasa boğan isimden geriye bu fotoğraf kaldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhasebeci olarak girdiği sanayide 23 yılda mekanik ustası oldu! Fatma Kuşçu kendi dükkanını açtı

Muhasebeci girdi, usta çıktı! "Yüzümdeki yağ benim makyajım"
Emine Erdoğan'dan BM'de dikkat çeken çağrı: Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız

Emine Erdoğan BM'de konuştu: Sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz
Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı

Savaş sürerken pes dedirten görüntü!
Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

Skandal görüntü! Erdoğan konuşurken telefonundan başını kaldırmadı
'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza

"Siyasi parti broşürü" cinayetinde indirimli ceza!
Oğluna 3 aylıkken DMD teşhisi konuldu! Milaslı anne Göktuğ'un gen tedavisi için 2,9 milyon dolar arıyor

Göktuğ'un ilacı 2,9 milyon dolar! Annesi kumbarayla topluyor
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı

Büyük sürpriz! Trabzonspor'un yıldızına "Riva'ya gel" dedi