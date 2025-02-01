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Astronot Alper Gezeravcı, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Astronot Alper Gezeravcı, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Astronot Alper Gezeravcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki etkileyici fotoğrafları değerlendirdi. Gezeravcı, 'Özgür Suriye', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Haber' gibi alanlarda öne çıkan eserleri belirledi ve AA'nın habere erişim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Astronot Alper Gezeravcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gezeravcı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" fotoğrafını seçen Gezeravcı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Garry Lotulung'un "Kuyruklu Yıldız ve Volkan" fotoğrafına oy verdi.

Gezeravcı, "Haber" kategorisinde ise oyunu Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" ve Tayfun Coşkun'un kendisinin uzay yolculuğundan hemen önce çektiği "Uzaya Uğurlarken" fotoğraflarından yana kullandı.

"Günlük Hayat"ta İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" ve İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" fotoğraflarını oylayan Gezeravcı, "Spor"da ise İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın İzinde" karesini seçti.

"AA halkın habere erişimi için çalışmalara devam ediyor"

Gezeravcı, AA muhabirine, dünyanın farklı coğrafyalarında haberin kaynağına erişimin muhabirlerce sağlandığını belirterek, "Fotoğraflar gayet güzel, etkileyici. Çoğu şu ana kadar görmediğim fotoğraflardı. Yoğun bir yıl geçirdik, hem uzay görevi hem ardından bütün yurdumuzu dolaşmakla geçirdiğimiz bir yıldı. AA, hem Türkiye'nin hem dünyanın birçok yerinde faaliyetlerine ve halkın habere erişimi için çalışmalarına devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Geçen yıl 132 şehir değişimi ve 274 program ile vatandaşlarla buluştuklarını anlatan Gezeravcı, uzay bilim misyonu görevinin gelecek nesillere aktarılacak şekilde kayıt altına alınması adına çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gezeravcı, bu yılı da aynı şekilde yoğun bir tempoyla geçireceklerini vurgulayarak, her şehre minimum 1 kere uğrayacaklarını ve üniversitelerin yanı sıra köy okullarını da ziyaret edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin uzay konusundaki uluslararası toplantılara katıldığına da dikkati çeken Gezeravcı, Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapabilmek için 2023 yılında verilen emeğin neticesinde 2026 adaylığını kazandıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
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