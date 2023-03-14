Aslıhan Sinem'in babası: İki sanığın tanıştıklarını ve birlikte hareket ettiklerini düşünüyorum

İZMİR'de, iş görüşmesinin ardından haber alınamayan ve bir gün sonra hastanede olduğu öğrenilen Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ölümüyle ilgili Cem A.

İZMİR'de, iş görüşmesinin ardından haber alınamayan ve bir gün sonra hastanede olduğu öğrenilen Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ölümüyle ilgili Cem A.'nın 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya'nın (28) ise 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Cem A. (27) ifadesinde, olay günü Çiçek'le önce Seyirtepesi'ne gittiklerini ardından evine geçtiklerini belirtip, birlikte oldukları süre içinde alkol ve uyuşturucu kullanmadıklarını söyledi. Burak Kaya ise otoyolda karşılaştığı Çiçek'i araba çarpmaması için kenara çektiği sırada üzerine kan bulaştığını belirtip, "Sadece yardım etmek istedim" dedi. Kızına uyuşturucu verilerek faydalanılmaya çalışıldığını ileri süren Serdar Çiçek ise iki sanığın tanıştıklarını ve birlikte hareket ettiğini düşündüğünü söyledi.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek, geçen yıl 26 Temmuz'da Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Çiçek bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in ölümüyle ilgili ekipler, Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda kendisinin öldürmediğini söyledi ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce 'gasp' suçundan tutuklandı.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.