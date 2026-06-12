ASKON Akdeniz Bölge Başkanları Toplantısı'nda bölgenin ekonomik potansiyeli konuşuldu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Bölge Başkanları Toplantısı'nda, bölgenin ekonomik potansiyeli ve ortak projeler değerlendirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Akdeniz Bölgesi'nin ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, üyeler arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ortak projelerin hayata geçilmesi konuları ele alındı.

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, bölgenin üretim, ihracat, turizm, tarım ve lojistik alanlarında Türkiye'nin en stratejik ekonomik merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın oluşturduğu ekonomik havzanın, Türkiye'nin büyüme hedeflerine önemli katkı sunduğunu ifade eden Kacar, bölgenin sahip olduğu potansiyelin daha yüksek katma değer üreten, ihracat odaklı bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Dernek çatısı altında faaliyet gösteren iş insanları arasındaki ticari işbirliklerinin artırılmasının önemine de dikkati çeken Kacar, Akdeniz Bölgesi Ortak Ticaret Envanteri oluşturulması, Akdeniz Ekonomi ve Ticaret Zirvesi düzenlenmesinin önemine dikkati çekti.

Körfez Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Afrika pazarlarına yönelik ortak ticaret heyetleri planlanması gerektiğini dile getiren Kacar, sektörel çalışma gruplarının kurulması ve üyeler arası ticaret hacmini artıracak projelerin hayata geçirilmesi yönündeki önerilerini paylaştı.

Toplantıya, ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.