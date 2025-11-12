ASKF Başkanı Keloğlu, Küre'de Amatör Sporun Gelişimi İçin Ziyaretler Gerçekleştirdi

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adem Keloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Küre ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Kaymakam Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Veysel Gezergün'ü ziyaret eden Keloğlu, amatör spor branşlarının gelişimi, gençlerin spora yönlendirilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda sporun birleştirici gücüne vurgu yapılarak, ilçede gençlerin spora kazandırılması ve amatör branşların desteklenmesi konusunda iş birliği içinde hareket edilmesi yönünde temenniler dile getirildi.