ASKERİ CASUSLUK SORUŞTURMASI: ASSAN GROUP SAHİBİ VE GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilen ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Askeri casusluk' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun(TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.