ASKERİ CASUSLUK SORUŞTURMASI: ASSAN GROUP SAHİBİ VE GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında, ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş gözaltına alındı. FETÖ ile irtibatları tespit edilen şahısların iş yerlerinde arama işlemleri devam ederken, 10 şirkete TMSF kayyum atandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde, FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilen ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı. ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilen ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Askeri casusluk' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun(TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi sarsacak şike iddiası: Yazışmalar ortaya çıktı

Ülkeyi sarsacak şike iddiası: Yazışmalar ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.