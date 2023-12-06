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Asılsız ihbarla gündeme gelen binanın yıkımına başlandı

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Diyarbakır'da ağır hasarlı bir binada yapılan asılsız ihbar sonucunda bebeğin olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine binanın yıkım çalışmaları başlatıldı.

Asılsız ihbarla gündeme gelen binanın yıkımına başlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün ağır hasarlı bir binanın bodrum katında "bebek var" ihbarı, ekiplerin çalışmalarından sonra asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. O bina Diyarbakır Valiliğince verilen talimatla yıkılmaya başlandı.

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 585'inci Sokak'ta Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören sağlık ocağının bodrum katında yağan yağmurla su birikintisi oluşmuştu. Dün vatandaşların "bodrum katta bebek var" ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edilmişti.

Ekipler, 6 saatlik çalışmasının ardından bebeğe dair herhangi bir ize rastlanılmadığını belirterek ihbarın asılsız olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine olay yerinde güvenlik şeridinin çekilmesiyle bugün Diyarbakır Valiliğinin talimatıyla binanın yıkım çalışmaları başladı.

Yıkımdan sorumlu Ferhat Çelik, iki gün içerisinde yıkımın tamamlanmış olacağını belirterek, "Dün bir ihbardan dolayı ekipler gelerek kontrol sağladılar. Ekiplerden sonra biz de tekrar bir arama yaptık ve herhangi bir bebeğe rastlamadık. Diyarbakır Valiliğimizden gelen talimat üzerine şu anda buranın yıkım çalışmalarına başladık. 2 gün içerisinde buranın yıkım çalışmasını bitireceğiz. Yapılan ihbarda da hiçbir şeye rastlanmadı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Nurullah Bağırtan, ağır hasarlı binaların yıkımlarının hızlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Dün ekipler geldi, burada 6 saat arama çalışması yürüttü. İhbar asılsız çıktı. Bura uyuşturucu içicilerinin yeri olmuştu. Ağır hasarlı binaların yıkımının hızlanmasını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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