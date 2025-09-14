Asi Nehri'nde Islah Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Bekaa Vadisi'nden doğarak Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ndeki ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar, taşkın riskini azaltma ve estetik görünüm kazandırmayı hedefliyor.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ndeki ıslah çalışmaları devam ediyor.

Hatay Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceledi.

Masatlı, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Masatlı, Asi Nehri'nde yaptıkları çalışmayla hem taşkın riskini azaltmayı hem de estetik görünüm kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
