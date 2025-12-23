Asgari Ücret 2026 Yılı İçin Net 28 Bin 75 Lira Olarak Belirlendi... Işıkhan: "Hiçbir Zaman Muhalefetin Popülist Yaklaşımlarını Ciddiye Almadık"

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücretin yüzde 27 zam ile net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bakanlık ve TİSK temsilcilerinin katılımıyla üçüncü kez toplandı. Toplantının ardından komisyonun kararını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.

Işıkhan, "Bakanlık olarak; çalışma hayatımızda, sosyal diyaloğun bir gereği olarak, tüm istişare mekanizmalarını aktif bir şekilde işlettik. Bakanlık olarak biz, her iki taraf arasındaki hakemlik rolümüzün gerektirdiği şekilde, hem işçi temsilcilerimizle hem de işveren temsilcilerimizle görüşmelerimizi kararlılıkla sürdürdük" ifadelerini kullandı.

İşçi ve işveren temsilcilerini sürece dahil etmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, son yıllarda bir dizi ekonomik ve sosyal sorun yaşandığını ancak bunlara rağmen toparlanma yaşandığını savunarak, şunları söyledi:

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ekonomisi sağlamlaştıkça, her zaman olduğu gibi bundan en büyük faydayı da elbette vatandaşlarımız görecektir. Geçmişte nasıl olduysa, bundan sonra da; her iyileşme, her ilerleme, her büyüme ve kalkınma, vatandaşımıza refah artışı olarak dönmeye devam edecektir. Bu bizim en temel anlayışımız, en temel yaklaşımımızdır. Asgari ücrette de, diğer meselelerde de esas olan, yapılan artışların; çarşıda, pazarda, market raflarında, etiketlerde eriyip gitmemesidir. Yapılan artışlarla; vatandaşımızın satın alma gücünün korunması ve yaşam kalitesinin geliştirmesini hedeflemekteyiz."

Muhalefetin asgari ücret miktarına yönelik açıklamalarına "popülist" olarak niteleyen Işıkhan, işgücü piyasalarını daha dayanıklı kılmaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Biz popülist değiliz. Hiçbir zaman muhalefetin popülist yaklaşımlarını da ciddiye almadık. Biz işimize baktık, çalıştık, ve projelerimizle, eserlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en uygun, en reel politikaları geliştirdik ve hayata geçirdik. Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz; tüm çalışmalarımızda, hedef ve önceliklerimizde; Türkiye'nin küresel dönüşümde; güçlü, rekabetçi, üretim odaklı ve aynı zamanda 'kimseyi dışarıda bırakmayan' bir çalışma hayatı vizyonu inşa etme çabamız vardır. İşgücü piyasalarımızı daha dayanıklı kılacak, sosyal koruma ve sosyal güvenlik sistemimizi yarınlara hazırlayacak, çalışanlarımızın beceri dönüşümünü hızlandıracak politikaları hazırlama ve uygulama noktasında, bunu bir mecburiyet olarak görüyoruz.

Bu anlayışla, asgari ücrette de çalışanlarımızın hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi mağdur etmeyecek; en doğru ve en makul, ortak noktada fikir birliğine varmak, sadece mali kazanımlar için değil aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından da hayati bir öneme sahiptir. Burada; temel hedefimiz; işçilerimizi de, işverenlerimizi de memnun edecek, bir denge seviyesinin tespit edilmesidir. Bu sebeple bugün açıklayacağımız kararın; bu dengeyi gözetecek nitelikte olması için yoğun çaba harcadığımızı özellikle vurgulamak isterim. Bu süreçte olumlu yaklaşımları dolayısıyla tüm sosyal paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Asgari ücretteki net artış yüzde 27

Asgari ücretin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 27 artış ile net 28 bin 75 lira olduğunu açıklayan Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla asgari ücreti; geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırmış oluyoruz. Asgari ücrette 2002 yılına göre nominal olarak 171 kat, reel olarak ise yüzde 251'lik bir artış sağlamış bulunuyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıl 1000 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl bin 270 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Yeni ücret ile birlikte çalışanlarımızı; enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Devletimiz; tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçimizin, işverenimizin ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir."

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına yönelik eleştirilerinin dikkate alınmaması nedeniyle komisyon toplantılarına katılmadı. Asgari ücret, 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti.