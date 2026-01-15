Haberler

ASFAT, 8 yaşında

MİLLİ Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT, 8. kuruluş yıl dönümünde Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli rolünü ve uluslararası projelerdeki başarılarını açıkladı. 2025 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 78. sıraya yerleşmeyi hedeflediklerini belirten ASFAT, birçok önemli projede sorumluluk alarak 30 bini aşkın istihdam sağlıyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın kuruluşu Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.'den (ASFAT) yapılan açıklamada, kurumun 8'inci kuruluş yıl dönümünde Türkiye'nin savunma sanayi yürüyüşündeki etkisi vurgulandı.

ASFAT'tan yapılan açıklamaya göre; 12 Ocak 2018'de kurulan ASFAT, kara, hava ve deniz platformlarında geliştirdiği ürünleri, bakım-onarım-modernizasyon (MRO) kabiliyetleri ve uluslararası projeleriyle, Türkiye'nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketlerinden birisi konumuna ulaştı. ASFAT, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 78'inci sıraya yükselme başarısını gösterdi.

ASFAT'ın ana yüklenicisi olduğu Pakistan MİLGEM Projesi, Cumhuriyet tarihinin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük denizcilik ihracatı olarak öne çıkıyor. 4 korvetten 2'si teslim edilirken, projede teknoloji transferi ve yerinde üretim modeliyle Türkiye'nin mühendislik birikimi, dost ve müttefik ülkelere taşınıyor. Romanya ile imzalanan korvet projesi ise Türkiye'nin ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmesi açısından tarihi eşik niteliği taşıyor.

MİLDEN VE TF-2000'DE SORUMLULUK ÜSTLENİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için geliştirilen 8x8 yeni nesil panter obüsü projesinde yeni nesil modernizasyon ve etkili dokunuşlarla TSK'nın ateş gücü, isabet oranı ve sürdürülebilirliği artırıldı. Ürün kısa sürede testleri başarıyla tamamlayarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. ASFAT ayrıca Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) ve hava savunma harbi muhribi 'TF-2000' gibi öncü projelerde de ana yüklenici olarak sorumluluklar üstleniyor.

ASFAT; MEMATT mekanik mayın temizleme aracı ile mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme alanında sahada kendini kanıtlamış, ihracat başarısı yakalamış çözümler sunuyor. Afet ve kriz bölgeleri için geliştirilen seyyar sahra hastaneleri, mobil komuta sistemleri ve hafif çelik yapılar ile yalnızca savunmaya değil, insani güvenliğe de katkı sağlıyor. HGK hassas güdüm kitleri, NEB nüfuz edici bombalar ve ONUR tapaları ile hava platformlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel gücünü artırıyor. ASBOT kompozit güvenlik botları, insansız deniz araçları, deniz temizleme ve petrol toplama gemileri ile denizlerde çok yönlü ve sürdürülebilir çözümler sunuyor.

30 BİNİ AŞKIN İSTİHDAM SAĞLIYOR

ASFAT; 30 bini aşkın nitelikli personeliyle üretim, bakım, onarım ve modernizasyon alanlarında entegre hizmet veriyor. EMAR-145 sertifikalı A400M bakım merkeziyle Türkiye'yi bu alanda küresel ölçekte yetkin ülkeler arasına taşıyan ASFAT, Leopard, M60 ve Fırtına gibi kritik platformların modernizasyonunda da önemli rol üstleniyor. Milli bütçeden pay almadan, kendi projeleriyle modernizasyonunu finanse eden ASFAT modeli; verimlilik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik temelinde dünyada örnek gösterilen nadir savunma sanayi yapılarından biri olarak dikkat çekiyor.

'BAŞARI SADECE BİZİM DEĞİL'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, ASFAT'ın kuruluşunun 8'inci yılı nedeniyle düzenlenen programda yaptığı açıklamada, "Bugün ASFAT, 27 askeri fabrikamızın ve 10 tersanemizin asırlık mirasını, özel sektörümüzün dinamizmiyle harmanlayan bir köprüdür. Eğer bugün dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 78'inci sıraya yükselmişsek; bu başarı sadece bizim değil, bize her projede omuz veren tüm savunma sanayi ekosistemimizin ve stratejik öngörüsüyle yolumuzu açan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin, bakanımızın sonsuz desteklerinin bir sonucudur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
