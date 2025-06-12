ASELSAN'dan Malatya'ya Spor Malzemesi Yardımı

ASELSAN'dan Malatya'ya Spor Malzemesi Yardımı
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ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Derneği, depremden etkilenen Malatya'daki çocuklara spor malzemesi yardımı yaptı. 'ASİL, Spor ile Malatya'nın Yanında' mottosuyla düzenlenen kampanya kapsamında basketbol, futbol ve voleybol toplarıyla birlikte diğer spor ekipmanları okulların beden eğitimi öğretmenlerine teslim edildi.

ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Derneği, 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen bölgelere desteğini sürdürdüğünü duyurdu. ASELSAN Spor Olimpiyatları kapsamında başlatılan yardım kampanyasında toplanan bağışlarla alınan spor malzemeleri Malatya'daki çocuklara ulaştırıldı.

'ASİL, Spor ile Malatya'nın Yanında' mottosuyla düzenlenen kampanya ile okullara basketbol, futbol, voleybol topunun yanı sıra satranç takımı ve masa tenisi raketinden oluşan spor seti hediye edildi. ASELSAN çalışanlarının katıldığı kampanyada toplanan bağışlarla alınan spor malzemeleri Malatya'daki çocuklara ulaştırıldı.

Çocukların sporla iç içe olmasını sağlayacak setler, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, ASİL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aldanmaz ve ASELSAN Malatya Direktörü Gökmen Can tarafından Malatya'daki Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesinde düzenlenen törenle, okulların beden eğitimi öğretmenlerine teslim edildi.

ASİL Derneği, ASELSAN bünyesinde 2019 yılından beri insani yardımlardan sosyal dokunuşlara kadar onlarca projenin altına imza attığını aktardı. ASELSAN, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren ASİL Derneği koordinasyonunda başlattığı yardım kampanyasında da deprem bölgesine yönelik destekler sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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