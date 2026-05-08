ASEAN liderleri, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bölgesel enerji güvenliği gündemiyle bir araya geldi

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, Orta Doğu'daki gelişmeleri, bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini ve bölgesel enerji güvenliği konularını görüşmek üzere toplandı.

ASEAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filipinler'in Cebu kentinde düzenlenen 48. ASEAN Zirvesi'nin genel kurulu yapıldı.

Genel Kurula katılan ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, liderlere Mayıs 2025'teki ASEAN Zirvesi'nde kabul edilen "ASEAN 2045: Ortak Geleceğimiz" adı verilen vizyonun 20 yıl boyunca bölgenin kalkınma ve işbirliğine rehberlik ederek Birliğin daha dirençli, yenilikçi, dinamik ve insan merkezli bölgesel topluluk haline getirilmesine yönelik gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Genel Kurulda liderler, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bölgesel istikrara etkileri ile bölgesel enerji güvenliğinin ve dayanıklılığının sağlanması, gıda güvenliğinin istikrara kavuşturulması ile ASEAN üyesi ülkelerin vatandaşlarının güvenliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

"Orta Doğu'daki gerginliğin etkileri uzun yıllar hissedilecek"

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Orta Doğu'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu krizin deniz ve hava ulaşımının aksamasına neden olduğunu belirten Marcos Jr, bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın korunması için ASEAN'ın denizcilik alanındaki işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini ifade etti.

ASEAN ülkelerinin petrol tedarik zincirlerini ve ticareti etkileyen aksaklıklar başta olmak üzere "dış şoklara" karşı savunmasız olduğuna işaret eden Marcos Jr, "ASEAN ülkeleri arasında bu durumun etkileri farklılık gösterse de geleceğe etki edeceği gerçeği inkar edilemez. Zamanla gerilim azalsa bile kritik altyapıya, hayati sistemlere ve genel anlamda güvene verilen zarar, önümüzdeki yıllar boyunca hissedilmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Brunei ve Doğu Timor'u bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) sahip, 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.