Endonezya'dan ASEAN'a "birlik ve merkezilik" çağrısı Açıklaması

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye ülkelerinin mevcut jeopolitik gelişmeler karşısında ve geleceğe yönelik adımlarında Birliğin "merkezilik" ve "bütünlük" ilkelerini koruması gerektiğini belirtti.

Antara ajansının haberine göre, Bakan Sugiono, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen 3. ASEAN Gelecek Forumu'na (AFF) gönderdiği video mesajda, bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Sugiono, herkes için barışçıl, müreffeh ve dirençli bir gelecek sağlamak adına bölgesel işbirliğinin uyumlu, dışa dönük ve uyarlanabilir kalması gerektiğinin altını çizdi.

ASEAN'ın geleceğine ilişkin vizyonunu paylaşan ve Birliğin merkezilik ve bütünlük ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Sugiono, "Siyasi güvenlik, ekonomik ve sosyokültürel sütunlar tek bir vücut halinde ve daha etkili şekilde çalışmalıdır." ifadesini kullandı.

Sugiono ayrıca, her iki ülkenin karşılıklı yararı için Endonezya-Vietnam Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nı daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini kaydetti.

AFF 2026'nın teması "Geleceğimizi Birlikte Şekillendirmek"

Vietnam Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen AFF 2026, derin küresel zorluklar karşısında ASEAN'ın birlik içinde ve daha büyük kararlılıkla hareket etmesi gerektiği inancını yansıtan "Geleceğimizi Birlikte Şekillendirmek: Barış, Refah, İnsan Odaklı" temasıyla düzenleniyor.

Forum kapsamında bu yıl, mevcut sorunların tespit edilmesinin ötesine geçilerek daha somut, kapsayıcı ve ileriye dönük kararlar alınması hedefliyor.

Görüşmelerde özellikle ASEAN'ın bölgesel direncinin nasıl artırılacağı, büyüme modellerinin nasıl yenileneceği ve gelişmekte olan teknolojilerden nasıl yararlanılacağı konularına odaklanılıyor.

Hükümetlerin yanı sıra iş dünyası, uzmanlar, sivil topluluklar ve gelecek nesillerin de katkı sunduğu forumda, bölgenin geleceğinin ortaklaşa inşa edilmesinin yolları aranıyor.