ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Arıcan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Arıcan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıcan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde, Osman Can Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" başlıklı fotoğrafına oy veren Arıcan, bu fotoğrafın TEKNOFEST'i anlatmasıyla kendisini etkilediğini belirtti.

Arıcan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde farklı mekanlara ait tarihi 24 fotoğrafın yıllar sonra aynı açılardan tekrar çekilerek başkentin eski ve yeni hallerinin tek karede buluşturulduğu fotoğraflardan Osman Can Gürdoğan'ın "Zamanın Donduğu An" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Toplu Mezar"

"Spor" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Pehlivan Adayları" iile Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" başlıklı fotoğraflarını seçen Arıcan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde oyladığı Mohammad Fayq'ın "Toplu Mezar" başlıklı fotoğrafının ise İsrail'in yargılanması ve soykırım yaptığına önemli bir kanıt olduğunu vurguladı.

Arıcan, "Deprem: Umut" kategorisinde ise oyunu, kendisini çok duygulandırdığını anlattığı Eren Bozkurt'un "Kurtarma Sevinci" fotoğrafına verdi.

Oylama sonrası yaptığı değerlendirmede AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının ciddi bir farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Arıcan, bu yıl eklenen "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerini de etkileyici bulduğunu dile getirdi.

Fotoğrafları oylarken seçmekte zorlandığını, her birinin ince mesajlar içerdiğini belirten Arıcan, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansını kutluyorum. Belki bu bir farkındalık amacıyla başlayan etkinlik, şu an çok anlamlı bir sürece evrildi. Çok önemli mesajların verildiği bir süreç. Bu anlamda, belki önümüzdeki yıllarda yeni kategorilerin de ekleneceği, yeni farkındalıkların oluşturulacağı bir etkinliğe dönüşecek, ülkemizin özellikle umutlarının, heyecanlarının, kararlılıklarının söz konusu edildiği kategoriler eklenebilir diye düşünüyorum."