Haberler

Asahi İçecek Üreticisi Siber Saldırıya Uğradı: Müşteri Verileri Tehlikede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya menşeli Asahi şirketi, 29 Eylül'de gerçekleşen siber saldırıda 1,5 milyon müşterisinin verilerinin sızmış olabileceğini açıkladı. Saldırının ardından yaklaşık 107 bin çalışanın da kişisel verileri risk altında.

Japonya menşeli içki üreticisi Asahi, 29 Eylül'de gerçekleşen siber saldırı nedeniyle 1,5 milyonun üstünde müşterisinin verilerinin sızmış olabileceğini duyurdu.

Japonya'nın bira piyasasında yaklaşık yüzde 40'lık bir paya sahip olan Asahi şirketinden, 29 Eylül'de yaşanan siber saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu siber saldırı sonucu 1 milyon 520 bini aşkın müşterinin verilerinin sızmış olabileceği belirtilen açıklamada, bu veriler arasında isim, cinsiyet, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada yaklaşık 107 bin çalışanın da kişisel verilerinin sızmış olabileceği belirtilerek, kredi kartı bilgilerinin sızan veriler arasında olmadığı bildirildi.

Siber saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Asahi şirketi 29 Eylül'de bir siber saldırı yaşandığını duyurmuştu. Saldırının ardından şirket 30 fabrikasında üretimi durdurmuş, siparişler kalem, kağıt ve faks makineleri kullanılarak manuel olarak işlenmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.