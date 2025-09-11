Haberler

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başsavcı'yı Ziyaret Etti

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yöneticileri, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yöneticileri, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış'ı ziyaret etti.

Dernek Başkanı Bayram Sarayoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Murat Emre Reis, Fahrettin Şahin, Fahrettin Alkan ve Murathan Taşkın, Çalış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalış, dernek yönetimine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
