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Artvin'deki Altın Madenciliği Faaliyeti Durduruldu

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Artvin Valiliği, Rize İdare Mahkemesi'nin 'ÇED olumlu' kararını iptal etmesi üzerine Cerattepe'deki altın madenciliği faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

ARTVİN Valiliği, Rize İdare Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına uyarak verilen 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu' kararını iptal etmesinin ardından, Cerattepe'deki altın madenciliği faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Artvin-Cerrattepe'deki madencilik faaliyetleri için 2015'te verilen 'ÇED' olumlu raporuyla ilgili 'hak ihlali' kararı vermesinin ardından, Rize İdare Mahkemesi de 11 Temmuz'da kararı iptal etti. Artvin Valiliği, yazılı açıklamada bulanarak Cerattepe'deki altın madenciliği faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

Artvin Valiliği'nden maden hakkında 'ÇED olumlu' kararının, Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Artvin ili, Taşlıca köyü Cerattepe mevkisinde Eti Bakır Cerattepe İşletmesi tarafından işletilmekte olan 'Cerattepe Bakır Madeni, Kırma Eleme Tesisi ve Teleferik Hattı' projesine ait 'ÇED Olumlu Kararı' hakkında Rize İdare Mahkemesi tarafından 11.07.2024 tarihinde iptal kararı verilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na intikal eden karar gereği, faaliyet sahibi işletmeye Rize İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararına uyulması, proje alanında ve proje kapsamında üretime yönelik herhangi bir faaliyette bulunulmaması, aksi takdirde yasal işlemlerin tesis edileceği Artvin Valiliği'nin 20.08.2024 tarih ve 10237603 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. 21.08.2024 tarihinde mahallinde yapılan denetimde üretime yönelik herhangi bir faaliyetin olmadığı tespit edilmiş olup ve mevcut durum tutanak ile imza altına alınmıştır. Ayrıca bahse konu madencilik faaliyetinin durdurulması ile ilgili bilgi talebinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarına da 21.08.2024 tarih ve 10272019 sayılı yazı ile faaliyetin durdurulduğuna dair bilgi verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Artvin Valiliği Ekonomi Artvin Maden Çevre Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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