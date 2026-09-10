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Artvin'de Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası başladı

Artvin'de Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası başladı
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Artvin Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası, 20 ülkeden 140 sporcunun katılımıyla başladı.

Artvin Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası, 20 ülkeden 140 sporcunun katılımıyla başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Artvin Spor Kulübünün işbirliğinde Artvin Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 15-16 yaş grubundaki sporcular mücadele ediyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kara, organizasyonun, Artvin'in uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek güçlü bir şehir olduğunu göstermesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Turnuvanın temel amaçlarından birinin, güreş sporuna uzun yıllar emek veren merhum Mehmet Sosanoğlu'nun adını yaşatmak olduğunu belirten Kara, farklı ülkelerden Artvin'e gelen genç sporcuların hem müsabakalarda mücadele etmelerini hem de birbirlerini tanımalarını hedeflediklerini ifade etti.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu da güreşin Türk toplumu açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Güreşin sporcular açısından yalnızca bir spor dalı olmadığını belirten Cicioğlu, bu branşın geçmişten günümüze aktarılan tarihi bir miras olduğunu kaydetti.

Cicioğlu, güreşe başlayan çocuk ve gençlerden öncelikli beklentilerinin iyi birer vatandaş ve sağlıklı birey olarak yetişmeleri olduğunu anlatarak, sporcuların gelecekte ülkeye farklı alanlarda hizmet eden bireyler olmalarını istediklerini belirtti.

Güreşin yalnızca minder üzerinde yaşatılması gereken bir değer olmadığını vurgulayan Cicioğlu, "Güreş sporu bizim için tarihten gelen bir mirastır. Biz bu mirası sadece güreş minderlerinde değil, bütün toplum hayatımızda yaşatmayı hedefliyoruz." dedi.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek müsabakalarla sona erecek.

Turnuvanın açılışına, Artvin Vali Vekili İsmail Erdoğan, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sibel Açışlı Çelik, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sporseverler katıldı.

Kaynak: AA
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