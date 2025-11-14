Artvin'de Livane Küçük Sanayi Sitesi İncelemesi

Artvin Valisi Turan Ergün ile AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, yapımı devam eden Livane Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Ergün ve Çelik, çalışmalarla ilgili Artvin Livane Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul Özel'den bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Ergün, 8 farklı iş kolunda 94 iş yerinin yer alacağı sanayi sitesinin Artvin'e ve bölge ekonomisine katkı sunacağını belirterek, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çelik ise sanayi sitesinin kent ekonomisine büyük katkı sunacağını, en kısa sürede tamamlanması için ellerinden gayreti göstereceklerini kaydetti.