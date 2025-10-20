Artvin'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, kurul üyelerine 2025'in ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen istihdam ve mesleki eğitim alanındaki çalışmaları anlattı.

Ertürk, istihdam programlarıyla bu yıl bin 286 kişinin kamu ve özel sektörde işe yerleştirildiğini söyledi.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında kurumlarına kayıtlı 4 bin 462 işsize iş danışmanlığı yapıldığını belirten Ertürk, "İşyeri ziyaret programları kapsamında 1.311 işveren ziyareti gerçekleştirdik. İşverenlere kurum hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiş, açık iş talepleri alınmıştır. Eğitim öğretim kurumu ziyaretleri kapsamında 33 okulumuzu ziyaret ederek, 8 grup görüşmesi ile 427 öğrenciye meslek danışmanlığı yapılmıştır." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca istihdamın artırılmasına yönelik planlanan çalışmalar ve ilgili kurumlarca hazırlanan projeler görüşüldü.

Toplantıya, Artvin Belediye Başkan Vekili Ercüment Seçkin, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile kurul üyeleri katıldı.