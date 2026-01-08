Haberler

ARTSO Başkanı Seçkin Kurt, gazetecilerle bir araya geldi

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel gazetecilerle bir araya gelerek, basının toplumdaki önemli rolünü vurguladı ve gazetecilerin fedakarlıklarını takdir etti.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO) Başkanı Seçkin Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Kurt, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, basının kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının gelişmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kurt, gazetecilik mesleğinin kamuoyunu doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirme sorumluluğu taşıyan ve fedakarlık gerektiren bir görev olduğunu belirtti.

Artvin'de gazetecilik yapmanın coğrafi koşullar nedeniyle ayrı bir emek gerektirdiğine dikkati çeken Kurt, "Selde, heyelanda, çığda, yangında ve kazada çoğu zaman ilk siz olay yerine ulaşıyor, halkımızın gözü ve kulağı oluyorsunuz. Artvin basını, toplumsal hafızayı oluşturan ve kamu vicdanını temsil eden çok kıymetli bir görevi yerine getiriyor." dedi.

Kurt, görev sırasında yaşamını yitiren basın mensuplarını rahmetle andığını belirterek, "Gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
