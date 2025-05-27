Artvin'de Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Artvin'de Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi
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Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen aniden bastıran dolu yağışı, meyve bahçeleri ve sebze tarlalarında büyük hasara neden oldu. Zarar gören üreticilere destek sağlanması için çalışmalar yapılacak.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede aniden bastıran ve 20 dakika süren dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü. Yağışla birlikte köylerde bulunan meyve bahçeleri, sebze tarlaları ve ekili alanlarda zarar oluşurken; elma, armut ve kiraz ağaçlarının büyük bölümünde, yeni filizlenmiş sebze fidanlarında, buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerinde ezilmeler ve kırılmalar meydana geldi. Yöre halkı, dolunun aniden bastırdığını ve etkisinin ağır olduğunu belirtirken, yetkililer talep doğrultusunda zarar tespit çalışmalarının yapılacağını açıkladı. İlçenin tarımla ilgili kamu kurumları, zarar gören üreticilere destek sağlanması amacıyla gerekli girişimlerin başlatılacağını belirtti.

Haber-Kamera: Nurbay USTA/ ŞAVŞAT (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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