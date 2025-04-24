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Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği'nde İbrahim Durmuş Yeniden Başkan Seçildi

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği'nde İbrahim Durmuş Yeniden Başkan Seçildi
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Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği 7. Olağan Kongresi'nde İbrahim Durmuş, tek aday olarak başkanlığa yeniden seçildi. Durmuş, arıcıların sorunlarının çözümü için iş birliği yapacaklarını ve sahte bal satışlarına karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa İbrahim Durmuş yeniden seçildi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede, saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Divanın oluşturulmasıyla devam eden kongrede tek aday olarak seçime giren İbrahim Durmuş yeniden başkanlığa seçildi.

Durmuş, yaptığı konuşmada, Artvin'de arıcıların temel sorunlarını bildiklerini ve sorunların çözümü noktasında gerekli mercilerle iş birliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Kentte saf Kafkas arı ırkından elde edilen balın sıradan olmadığını dile getiren Durmuş, Artvin balı adı altında sahte bal satan kişi ve kuruluşlara yönelik çalışmaların devam ettiğini aktırdı.

Arı sağlığını korumak ve arı hastalıkları ile mücadele için arı sağlığı laboratuvarı kurduklarını anlatan Durmuş, "İki tekniker personelimiz Hacettepe Üniversitesinde eğitim aldı. Burada laboratuvarımızda arıcılara hizmet veriyor. Bunun dışında Hacettepe üniversitesi iş birliğiyle Api turizm projesi kapsamında Artvin'de arılık yerleri önceden belirlenerek yol haritası çizilmiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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