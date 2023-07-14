Arsuz'da Buğday Hasadı Başladı
Güncel Haberler
Hatay'ın Arsuz ilçesinde hasadı devam eden buğdaydan dönüme 450-500 kilogram rekolte bekleniyor. Geçen sene dönüm başına 650-700 kilogram rekolte alınan ilçede bu sene kuraklık nedeniyle rekolte miktarının düşmesi bekleniyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde hasadı devam eden buğdaydan dönüme 450-500 kilogram rekolte bekleniyor.
Arsuz Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Nal, AA muhabirine, ilçede geçen sene dönüm başına 650-700 kilogram rekolte alındığını söyledi.
Bu sene buğdayın kuraklıktan olumsuz etkilendiğini belirten Nal, dönüm başına 450-500 kilogram rekolte beklendiğini ifade etti.
Nal, üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel