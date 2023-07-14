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Arsuz'da Buğday Hasadı Başladı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde hasadı devam eden buğdaydan dönüme 450-500 kilogram rekolte bekleniyor. Geçen sene dönüm başına 650-700 kilogram rekolte alınan ilçede bu sene kuraklık nedeniyle rekolte miktarının düşmesi bekleniyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hasadı devam eden buğdaydan dönüme 450-500 kilogram rekolte bekleniyor.

Arsuz Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Nal, AA muhabirine, ilçede geçen sene dönüm başına 650-700 kilogram rekolte alındığını söyledi.

Bu sene buğdayın kuraklıktan olumsuz etkilendiğini belirten Nal, dönüm başına 450-500 kilogram rekolte beklendiğini ifade etti.

Nal, üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Hatay Arsuz Güncel Haberler

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