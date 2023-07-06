Arnavutluk'ta Tıp Öğrencileri İstihdam Şartına Karşı Protesto Düzenledi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, tıp öğrencileri, hükümetin ülkede birkaç yıl istihdam edilmeleri şartı getirme girişimini protesto etti. Tiran Tıp Üniversitesi öğrencileri Meclis binası önünde toplanarak, tıp öğrencilerinin Arnavutluk'ta istihdamına yönelik yasa tasarısına karşı çıktı. Öğrenciler, zorunlu istihdamın parçası olmak istemediklerini belirterek, hükümetin bu kararını eleştirdi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, tıp öğrencileri, hükümetin ülkede birkaç yıl istihdam edilmeleri şartı getirme girişimini protesto etti.

Tiran Tıp Üniversitesi öğrencileri Meclis binası önünde protesto düzenledi.

Öğrenciler, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve mecliste görüşülmesi beklenen "Tıp öğrencilerinin Arnavutluk'ta istihdamına" yönelik yasa tasarısına karşı çıkıyor.

"Diplomam senin mülkün değil", "Oyunun ortasında kuralları değiştirmeyin" pankartları taşıyan tıp öğrencileri, zorunlu istihdamın parçası olmak istemediklerini ifade etti.

Hükümetin 5 Temmuz'da açıkladığı yasa tasarısına göre, Tıp Fakültesi 1. sınıfa kabul edilen öğrencilerin, eğitimlerini tamamlamalarının ardından Arnavutluk'ta 5 yıl istihdam edilmelerini öngören bir sözleşme imzalamaları gerekiyor.

Tasarı, ikinci ila dördüncü sınıf öğrencilerinin 3 yıl, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin ise 2 yıl çalışma zorunluluğunu veya bu iki gruptaki öğrencilerin kalan yıllarının öğrenim ücretlerini hükümetin belirleyeceği tarife üzerinden ödemesini öngörüyor.

Yetkililere göre yasa tasarısı, sağlık sisteminin ihtiyaçlarının karşılanmasını ve doktorların yurt dışına çalışmaya gitmelerini engellemeyi amaçlıyor.??????????????