Tiran'da Trump bağlantılı turizm projesi protestosunda polis tazyikli su kullandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen, ülkenin Avlonya (Vlora) şehrindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi protestosunda polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Tiran'daki Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda toplanan binlerce gösterici, Zvernec'te bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile bağlantılı olduğu belirtilen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

"Arnavutluk satılık değildir" yazılı döviz ve pankartlar açan göstericiler buradan, başbakanlık binasına yürüdü.

Göstericiler, koruma altındaki bölgelerde inşaat faaliyetlerine karşı çıktıklarını belirterek "Arnavutluk bizimdir" sloganları attı.

Dördüncüsü düzenlenen gösteride ayrıca İsrail ve Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı sloganlar atılırken, Arnavutluk polisi göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Güvenlik şirketi çalışanları ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı

Zvernec'teki projenin yapılmasının planlandığı alandaki gösterilerde, alanı koruyan özel güvenlik şirketi çalışanları ile göstericiler arasında 30 Mayıs'ta arbede yaşanmıştı.

Güvenlik görevlilerinin sıktığı biber gazı hem göstericileri hem de alandaki polisleri etkilemişti. Güvenlik şirketi ise buradaki görevli bazı çalışanların görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise olayların ardından yaptığı açıklamada, "projenin tüm yasal ve çevresel prosedürlere uygun şekilde ilerlediğini" söylemişti.

Bu arada, Kushner bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.