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Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Erciyes'i kabul etti

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes'i nezaket ziyareti çerçevesinde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden duyulan memnuniyet vurgulanırken, ekonomik alanda iş birliğinin ilerletilmesi ve Başbakan Rama'nın NATO Zirvesi'ne katılımı ele alındı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes'i kabul etti.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başbakan Rama'nın nezaket ziyareti çerçevesinde Büyükelçi Erciyes'i kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Büyükelçi Erciyes'in, Başbakan Rama'nın, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne katılacak olmasından duyduğu memnuniyet ifade edildi.

Görüşmede, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden duyulan memnuniyetin vurgulandığı belirtilen paylaşımda, "Başta ekonomik alanda olmak üzere ilişkilerin daha da ileri götürülmesi yönündeki ortak irade dile getirilmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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