Arnavutköy'de Yüzde 100 Elektrikli Toplu Taşıma Araçları Hizmete Girdi

Güncelleme:
Arnavutköy Belediyesi, tamamen elektrikli ve ücretsiz toplu taşıma araçlarının hizmete alımını gerçekleştirerek, bölgedeki ulaşım sorununa çözüm arıyor. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet eksikliklerine dikkat çekerek, yeni araçların halkın ulaşım ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Arnavutköy Belediyesi, yüzde 100 elektrikli yerli toplu taşıma araçlarının hizmete alımı için tören düzenledi.

Belediyenin açık otoparkındaki törende konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, AK Parti belediyeciliğinin olduğu hiçbir yerde hizmetlere şaşırmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yapmadığı hizmetlerden dolayı ortaya çıkan durumu kimsenin hak etmediğini dile getiren Bölük, "Bizim bütün AK Parti belediyelerimiz, hastanelerle merkezi yerler arasında sürekli bir ring servisi yapıyordu. Ama galiba bu ilk defa oluyor. Bir ilçenin içerisinde, hem çevreye duyarlı hem de iklimle alakalı verdiğimiz mücadelede bize en büyük desteği verecek şekilde elektrikli otobüs kullanımı bence ilk defa oluyor. Biz bence şaşırtmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise modern teknolojisi, yerli ve milli üretimiyle gurur duydukları yüzde 100 elektrikli ve tamamen ücretsiz toplu taşıma araçlarını hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Candaroğlu, Arnavutköy'ün İstanbul'un en hızlı büyüyen, nüfusu her geçen gün artan ve en dinamik ilçelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu hızlı gelişmeye rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilçemize yönelik ilgisizliği ve hizmet eksikliği artık herkesin malumu. Otobüsler geç geliyor, sefer sayıları azaltılıyor, araçlar arıza yapıyor ve vatandaşlarımız duraklarda saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Biz, İBB Meclisinde, resmi yazılarımızda bu sorunları defalarca kez bildirdik. Ancak taleplerimiz çoğu zaman karşılıksız kaldı. Üstelik geçtiğimiz eylül ayında hiçbir ekonomik veriye dayanmadan yapılan yüzde 30'luk toplu ulaşım zammı, vatandaşlarımızın cebine ek bir yük getirdi. Yapılan zamla birlikte ulaşımın, halkın temel hakkı olmaktan çıkarılıp adeta bir gelir kapısı haline getirildiği bir kez daha herkes tarafından görülmüştür."

Vatandaşların mağdur olmaması için geçen yıl ücretsiz ring seferlerini başlattıklarını aktaran Candaroğlu, bugün filolarına ilk etapta ücretsiz hizmet verecek 5 yeni otobüs eklediklerini, 10 yeni otobüsü daha hizmete alacaklarını kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Bölük, Belediye Başkanı Candaroğlu ile Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu'nun kurdele kesiminin ardından otobüsler hizmete alındı.

Candaroğlu, otobüsü kullanarak ilk seferi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
