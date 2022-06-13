Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi

ARNAVUTKÖY'de karı koca arasındaki tartışmaya aileler dahil olunca kavga çıktı. Tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldıran taraflara, polis müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan çift arasında tartışma çıktı. Her iki tarafın ailesi de dahil olunca tartışma kavgada dönüştü. Tekme, yumruk ve sopalarla saldıran taraflara, polis müdahale etti. Polisin kavgayı ayırmakta zorluk çektiği gözlendi. Kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel