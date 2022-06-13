Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi

ARNAVUTKÖY'de karı koca arasındaki tartışmaya aileler dahil olunca kavga çıktı.

ARNAVUTKÖY'de karı koca arasındaki tartışmaya aileler dahil olunca kavga çıktı. Tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldıran taraflara, polis müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan çift arasında tartışma çıktı. Her iki tarafın ailesi de dahil olunca tartışma kavgada dönüştü. Tekme, yumruk ve sopalarla saldıran taraflara, polis müdahale etti. Polisin kavgayı ayırmakta zorluk çektiği gözlendi. Kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title