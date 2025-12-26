Arnavutköy Belediyesinin 'Kariyer ve İstihdam Fuarı' başladı

Arnavutköy Belediyesinin 2 gün sürecek "Kariyer ve İstihdam Fuarı", 21 sektörden toplam 73 firmanın katılımıyla Arnavutköy Şehir Parkı'nda açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'a kadar sürecek fuardaki toplu iş görüşmeleri ve bire bir mülakatlarla yaklaşık 3 bin vatandaşın istihdam sürecine dahil edilmesi hedefleniyor. Engelli istihdamına yönelik çalışmalarla yaklaşık 150 vatandaşın istihdamına katkı sunuldu.

Fuarın açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, İŞKUR İstanbul İl Müdür Yardımcısı Serkan Özmen, kamu kurumlarının temsilcileri, firma yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul Milletvekili Bölük, işsizliğin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve toplumsal yönleri olan bir mesele olduğunu belirtti.

Yerel yönetimlerin bu alandaki rolüne dikkati çeken Bölük, kamu kurumları ile belediyeler arasındaki işbirliğinin istihdam politikalarında belirleyici olduğunu, Arnavutköy'de düzenlenen bu tür organizasyonların işveren ile iş arayanı doğrudan buluşturduğunu vurguladı.

Kaymakam Hersanlıoğlu, belediyenin istihdam alanında yürüttüğü çalışmaların vatandaşların iş dünyasına erişimini kolaylaştırdığını, bu tür organizasyonların kamu, özel sektör ve vatandaş arasında güçlü bir işbirliği zemini oluşturduğunu ifade etti.

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu ise istihdamın yerel yönetimler açısından temel bir sorumluluk alanı olduğunu, bu bilinçle 2010'da belediye bünyesinde İstihdam Merkezi'nin kurulduğunu, bugüne kadar yaklaşık 15 bin vatandaşın iş hayatına kazandırıldığını kaydetti.

Candaroğlu, yalnızca bu yıl içerisinde 100'den fazla toplu iş görüşmesiyle yaklaşık 1500 vatandaşın istihdam edildiğini, geçen yıl ilk kez düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı'ndan alınan olumlu geri dönüşlerin bu yıl daha kapsamlı bir organizasyonun hayata geçirilmesine vesile olduğunu belirtti.

İŞKUR İstanbul İl Müdür Yardımcısı Özmen de Arnavutköy Belediyesiyle işbirliğiyle düzenlenen fuarın iş arayan vatandaşların firmalarla aynı mekanda bire bir görüşme yapabilmesine imkan sunduğunu ifade etti.

Fuar kapsamında istihdama sağladıkları katkılar dolayısıyla firmalara çeşitli kategorilerde ödülleri takdim edildi.

Kariyer ve İstihdam Fuarı kapsamında iş arayan vatandaşlar firmalarla iş görüşmeleri yapma imkanı bulurken kariyer planlamasına yönelik söyleşi ve bilgilendirme programlarına da katılabilecek.

Fuar programında eğitimci ve yazar Necati Demirci, gazeteci Reyhan Çınar, eğitmen Atlas Kaya, eğitimci Şaban Kızıldağ ve iletişim uzmanı Serdar Vatansever'in kariyer söyleşileri de yer alacak.