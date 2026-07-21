İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki semt konağının temeli törenle atıldı

Arnavutköy Belediyesince Deliklikaya ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde inşa edilecek semt konakları için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, semt konaklarının mahallelerden gelen talepler doğrultusunda projelendirildiğini söyledi.

Semt konaklarının yalnızca bir bina olmayacağını ifade eden Candaroğlu, burada öğrencilerin ders çalışabileceği, vatandaşların bir araya gelebileceği, kültürel etkinliklerin düzenleneceği ve taziye hizmetlerinin verileceği yaşam merkezleri oluşturduklarını dile getirdi.

Deliklikaya Mahallesi'nde semt konağıyla birlikte Artur Lokanta, kapalı pazar alanı, katlı otopark, ASMEK, anaokulu ve yaklaşık 20 bin metrekarelik millet bahçesi projelerini de hayata geçireceklerini aktaran Candaroğlu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ise Egemen Caddesi'nde ses bariyeri çalışmalarına başladıklarını, 30 bin metrekarelik millet bahçesi ile yaklaşık 80 bin metrekarelik alanda yapılacak tam olimpik kapalı spor salonu projesinin de kısa süre içinde başlayacağını belirtti.

Candaroğlu, "İlçenin 38 mahallesine yatırım yaptık. Bizim dönemimizde semt konağı olmayan hiçbir mahallemiz kalmayacak." dedi.

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ise semt konaklarının derslikleri, taziye alanları, çok amaçlı salonları ve sosyal ile kültürel alanlarıyla mahallelerin önemli ihtiyaçlarına cevap vereceğini söyledi.

Gürek, her mahalleye bir semt konağı kazandırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından semt konaklarının temeli dualarla atıldı.

İki katlı semt konağı

Deliklikaya Mahallesi'nde yapımına başlanan iki katlı semt konağı yaklaşık 1100 metrekare kapalı inşaat alanı ile 650 metrekare peyzaj alanından oluşacak.

Projede 3 derslik, çok amaçlı salon, kütüphane, fuaye ve sergi alanlarının yanı sıra uygun fiyatlı yemek hizmeti sunacak Artur Lokanta da yer alacak.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde inşa edilecek yaklaşık 300 metrekarelik semt konağında ise çok amaçlı salon, derslikler ve taziye alanları bulunacak.