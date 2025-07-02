Arnavutköy'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri

Arnavutköy'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri
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Arnavutköy Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı düzenlediği etkinliklerle kutladı. Yarışmalar, flyboard gösterileri ve Sinan Akçıl konseri ile dolu bir gün geçirildi.

ARNAVUTKÖY Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Karaburun Limanı'nda düzenlediği etkinliklerle kutladı. Çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlik Sinan Akçıl konseriyle sona erdi.

Arnavutköy Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Karaburun'da etkinlik düzenledi. Kutlamalara Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gün boyu süren etkinliklerde yağlı direkten bayrak kapma, yüzme yarışları, flyboard gösterileri ve deniz bisikleti yarışması düzenlendi. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen gemi korteji ise Karaburun sahilinde izleyenlere görsel şölen sundu. Gün boyu süren etkinlikler Sinan Akçıl'ın sahne aldığı konserle sonlandı.

'KABOTAJ RUHU, DENİZLERDEKİ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SİMGESİDİR'

Etkinliklerin açılışında konuşan Arnavutköy Belediye Başkan Mustafa Candaroğlu, Kabotaj Bayramı'nın tarihsel ve milli önemine değinerek şunları söyledi:

"1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yla birlikte, milletimiz kendi denizlerinde yeniden egemenliğini ilan etmiştir. Bu kanun sadece bir hukuki düzenleme değil; Türk denizcilik ruhunun yeniden dirilişidir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen yerli ve milli gemi projeleri, sadece savunmada değil ticarette ve enerjide de bağımsızlığımızın simgesi olmuştur. Mavi vatanımızı korumak, denizlerimizi gelecek nesillere temiz ve güçlü bir miras olarak bırakmak hepimizin sorumluluğudur."

Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren isimler ise şöyle oldu:

"Yağlı Direk Yarışı Şampiyonu: Enes Katmerlikaya

"Erkekler Deniz Bisikleti Yarışı Birincisi: Adem Doğru

"Yüzme Yarışı Birincisi: Alperen Yeşilyurt."

Etkinlik sonunda dereceye giren yarışmacılara Arnavutköy Belediyesi tarafından çeşitli ödüller takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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