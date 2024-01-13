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Arnavutköy'de Asansör Bakımı Sırasında Teknisyen Hayatını Kaybetti

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Arnavutköy'de bir tekstil firmasında asansör bakımı için çalışma yapan teknisyen, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de bakım çalışması sırasında asansör boşluğuna düşen teknisyen yaşamını yitirdi.

Hadımköy Ürgüplü Caddesi'ndeki 6 katlı tekstil firmasında asansör bakımı için çalışma yapan teknisyen Mustafa Ergün (35), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine firmaya gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergün'ün cenazesi, polisin incelemesini tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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