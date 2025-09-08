Arjantin'de Buenos Aires Eyalet Seçimlerinde Peronist Muhalefet Zafer Kazandı

Arjantin'de 26 Ekim 2025'te yapılacak parlamento seçimleri öncesi "güçlü bir siyasi gösterge" olarak kabul edilen Buenos Aires eyalet seçimlerini Peronist muhalefet, "büyük" farkla kazandı.

Arjantin basınına göre, Ulusal Seçim Müdürlüğü (DINE), Buenos Aires eyaletindeki yasama seçimlerinde oyların yüzde 90'ının açıldığını bildirdi.

Buna göre, Peronist muhalefetin oluşturduğu Fuerza Patria (Vatan Gücü) koalisyonu oyların yüzde 47'sini alırken, Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) yüzde 34'te kaldı.

Muhalefet, eyaletteki 8 seçim bölgesinden 6'sında zafer elde ederken, iktidar yalnızca 2 bölgede başarılı olabildi.

Ülkenin en büyük seçim bölgesi olan Buenos Aires'teki sonuçlar, ekimde yapılacak parlamento açısından muhalefetin "büyük" zaferine işaret ederken, Milei yönetimi ise umduğunu bulamadı.

Seçimlere yasaklı olduğu için katılamayan ancak Peronist muhalefetin siyasi liderliğini sürdüren eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, evinin önünde toplanan binlerce destekçisine balkonundan el salladı.

Hazirandan bu yana yolsuzluk suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Kirchner, sonuçlara ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Milei'ye seslenen Kirchner, "Milei'yi gördün mü? Arjantin tarihinin en karanlık ve trajik dönemini temsil eden 'Bir Daha Asla'yı tahrip etmek öyle bedava değil. Rakiplerinin acısına gülmek de değil. Kabarcığın dışına çık kardeşim. Durum ciddi." ifadelerini kullandı.

Milei, yenilgiyi kabul etti

Devlet Başkanı Milei, basına yaptığı açıklamada, Buenos Aires eyaletinde açık bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Eğer yeniden inşa etmeye ve ilerlemeye başlamak istiyorsak, önce sonuçları kabul etmemiz gerekir. Bugün olumlu bir tablo çıkmadı, seçimlerde gerileme yaşadık ve bunu kabul etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sonuçları kapsamlı değerlendireceklerini kaydeden Milei, "Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Siyasi alanda hatalar yaptıysak, bunları sorgulayacağız, eylemlerimizi değiştireceğiz ve 26 Ekim'de daha iyi sonuç elde etmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınına göre, Peronist koalisyon birlik içinde hareket ederek seçimi güçlü şekilde kazandı.

Uzmanlara göre bu sonuç, Milei'nin siyasi olarak zayıfladığını ve reform sürecinde daha dar bir manevra alanına sahip olacağını gösteriyor.

Buenos Aires'teki seçimler yalnızca yerel değil ülkenin siyasi geleceğini şekillendirecek kritik bir sınav olarak görülüyor.

Buenos Aires eyalet seçimlerinin önemi

Arjantin'in en kalabalık eyaleti Buenos Aires, seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ını barındırması ve Kongre'de 70 milletvekili ile 3 senatörle temsil edilmesi nedeniyle ülke siyasetinde belirleyici konumda. 92 milletvekili ve 46 senatörden oluşan eyalet meclisine sahip Buenos Aires'teki seçimler, yalnızca yerel yönetimi değil ulusal dengeleri de doğrudan etkiliyor.