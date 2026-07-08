Arjantin, Mısır'ı 3-2 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

(ATLANTA) - FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 turunda Arjantin, 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mısır, 15. dakikada Yasser El Hanafi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Arjantin'de Lionel Messi, 20. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İlk yarı Mısır'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Mısır, ikinci yarıda 67. dakikada Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf'un golüyle farkı ikiye çıkardı.

Arjantin, 79. dakikada Cristian Romero'nun golüyle farkı bire indirdi. Bu golde asisti Lionel Messi yaptı. Messi, 83. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında baskısını artıran Arjantin, 90 artı 3. dakikada Enzo Fernandez'in kafa golüyle 3-2 öne geçti. Mücadele bu skorla tamamlandı.

Bu sonucun ardından son dünya şampiyonu Arjantin çeyrek finale yükseldi. Mısır ise turnuvaya veda etti. Arjantin, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: ANKA