Arızalı Motosikletini Ateşe Verdi

Adana'da bir kişi, sürekli arızalandığını iddia ettiği motosikletini yenisiyle değiştirilmediği gerekçesiyle ateşe verdi.

Ceyhan ilçesinde ikamet eden Burak Açıkgöz (38), bir süre önce satın almasına rağmen sürekli arızalanan motosikleti, değiştirilmesini istemek için Atatürk Caddesi'nde satın aldığı yere gitti.

Açıkgöz, değişim talebi kabul edilmediği gerekçesiyle motosikletini firma önünde ateşe verdi.

Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yanan motosiklete müdahale etti.

Gazetecilere konuşan, Açıkgöz, motosikleti 12 Aralık'ta 100 bin liraya satın aldıktan 3 gün sonra gürültülü çalışması nedeniyle 2 ayrı servise 4 kez gittiğini öne sürdü.

Servislerde motosikletteki arızanın giderilmediğini ve 1200 lira masraf ettiğini iddia eden Açıkgöz, "Motosikleti satın aldığım firmaya sorunumla ilgilenmeleri için gittiğimde, 'Sana silah zoruyla mı sattık?' dediler. Bunun üzerine sinirlenip motosikleti ateşe verdim. 101 bin 200 lira tutarındaki masrafım karşılanana kadar hakkımı aramaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.