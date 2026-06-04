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Mahmut Arıkan'dan Mehmet Şimşek'e İplikçi Nedim Benzetmesi: Bu Ekonomi Yönetimi Değil, İplikçi Nedim Zihniyeti

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılara yönelik vergi muafiyeti açıklamasını sert sözlerle eleştirerek, bu yaklaşımın 'İplikçi Nedim zihniyeti' olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılara yönelik vergi muafiyeti açıklamasına ilişkin, "Bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz İplikçi Nedim zihniyetidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılara yönelik açıklamalarını eleştirdi. Şimşek'in, kişisel servetini Türkiye'ye getiren yabancı yatırımcılara yurt dışından elde ettikleri gelir için vergi muafiyeti sağlanacağını söylemesine tepki gösteren Arıkan, ekonomi yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

Şimşek'in sözlerine tepki gösteren Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"Bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz 'İplikçi Nedim' zihniyetidir."

Kaynak: ANKA
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