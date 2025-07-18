Arhavi'de Çiftçilere 8 Bin Maviyemiş Fidanı Dağıtıldı

Arhavi'de Çiftçilere 8 Bin Maviyemiş Fidanı Dağıtıldı
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Artvin'in Arhavi ilçesinde, maviyemiş üretiminin artırılması amacıyla 8 bin adet fidan çiftçilere dağıtıldı. Vali Turan Ergün, bu vasıtayla tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirileceğini ve çiftçilere yeni gelir kapısı açılacağını belirtti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde çiftçilere 8 bin adet maviyemiş fidanı dağıtıldı.

Arhavi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Turan Ergün, kentte maviyemiş üretiminde potansiyelin yüksek olduğunu söyledi.

Bölgedeki ticari ve hobi amaçlı maviyemiş yetiştiriciliği faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Vali Ergün, dağıtımı yapılan fidanlarla tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirileceğini ve çiftçilere yeni gelir kapısı oluşturacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından üreticilere 8 bin adet maviyemiş fidanı dağıtıldı.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Tamer Arslan - Güncel
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