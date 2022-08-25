Ardahan haberleri! Maltepe'de cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü Güncel Haberler Ardahan haberler... Maltepe'de cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü Maltepe'de etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü. Maltepe'de cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü İSTANBUL - Maltepe'de etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü. Araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlü çekti. Esnaf ise su taşkınlarına karşı dükkanları önünde önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası'nda da etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış sonrası Maltepe'de cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Çevre esnafı ise su baskınlarına karşı dükkanları önünde önlem aldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya Tragger Maltepe su Güncel Haberler

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