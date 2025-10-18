Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde Kongre Hazırlıkları Başladı
Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin 6. kongresi 1 Kasım'da yapılacak. Başkan Yunus Baydar, bölge hayvancılığının gelişimi için şap hastalığına karşı çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde kongre hazırlıkları başladı.
Birlik Başkanı Yunus Baydar, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 1 Kasım'da birliğin 6. kongresinin yapılacağını bildirdi.
Kongrenin bölge hayvancılığı için hayırlara vesile olmasını dileyen Baydar, "Bu yıl bizi olumsuz etkileyen şapla ilgili çeşitli çalışmalar yaptık. Örneğin 5 maddelik bir talebimiz ile bu bölgenin ari olmasını istiyoruz yani Trakya gibi. Ardahan'dan Hakkari'ye kadar olan sınır iller. Dolayısıyla ancak o şekilde şapla ilgili mücadelemiz daha sağlıklı olur. Bu konuda üreticilerin ne kadar mağdur olduğunun farkındayız." dedi.
Birliğe üye sayısının 4 bin 172'ye ulaştığını anlatan Baydar, bunun Ardahan'daki büyükbaş üretici varlığının yüzde 70'ine tekabül etiğini belirtti.