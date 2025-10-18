Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde kongre hazırlıkları başladı.

Birlik Başkanı Yunus Baydar, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 1 Kasım'da birliğin 6. kongresinin yapılacağını bildirdi.

Kongrenin bölge hayvancılığı için hayırlara vesile olmasını dileyen Baydar, "Bu yıl bizi olumsuz etkileyen şapla ilgili çeşitli çalışmalar yaptık. Örneğin 5 maddelik bir talebimiz ile bu bölgenin ari olmasını istiyoruz yani Trakya gibi. Ardahan'dan Hakkari'ye kadar olan sınır iller. Dolayısıyla ancak o şekilde şapla ilgili mücadelemiz daha sağlıklı olur. Bu konuda üreticilerin ne kadar mağdur olduğunun farkındayız." dedi.

Birliğe üye sayısının 4 bin 172'ye ulaştığını anlatan Baydar, bunun Ardahan'daki büyükbaş üretici varlığının yüzde 70'ine tekabül etiğini belirtti.