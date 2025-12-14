Haberler

Ardahan'da tırcılar, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolun açılmasını bekliyor

Ardahan'da tırcılar, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolun açılmasını bekliyor
Güncelleme:
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır geçişine kapatıldı. Tır şoförleri, yolun bir an önce açılmasını bekliyor.

Ardahan'da çok sayıda tır şoförü, dün kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunun açılmasını bekliyor.

Dün başlayan ve yer yer etkisini artıran kar ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımı aksattı.

Tipi, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunun Ilgar mevkisinde yoğun buzlanmaya ve görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Bunun üzerine söz konusu yol, dün itibarıyla tır geçişine kapatıldı.

Türkgözü Gümrük Kapısı'nı kullanan çok sayıda tırcı, Posof ve Damal bölgesinde yolun açılmasını bekliyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
title