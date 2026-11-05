Ardahan'da kavılca buğdayı için bilimsel toplantı düzenlendi

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Ardahan'da kavılca buğdayının üretim potansiyelinin artırılması, farklı çeşitlerinin yaygınlaştırılması ve kışlık ekim imkanlarının belirlenmesi amacıyla bilimsel toplantı düzenlendi.

Ardahan Üniversitesi Bilim İletişimi ve Proje Ofisince, "Ardahan ilinde Kavılca Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması ve Kışlık Ekim Olanaklarının Araştırılması Projesi" kapsamında Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisinin Bilim Kafe etkinlikleri çerçevesinde yapıldı.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, burada yaptığı konuşmada, kavılcanın bütün yönleriyle bilimsel olarak araştırılması gerektiğini söyledi.

Kavılcanın ekonomik değerine dikkati çeken Emiroğlu, "Kavılcayı cazip hale getirmeliyiz. Buna ilişkin temel parametreleri hazırlamamız lazım. Kavılca her yönüyle ele alınmalı, değer kazanmalı ve bu bilimsel olmalı." dedi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sebahattin Gündoğdu da kavılcanın hak ettiği değere ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sürece katkı sunanlara teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca üreticilerin karşılaştıkları sorunlar ve saha deneyimleri doğrultusunda kavılcanın ekonomik değerinin artırılması ve üretimin geliştirilmesine yönelik öneriler görüşüldü.

Toplantının önemine değinen Doç. Dr. Tayfun Yıldız ise projeye başta il dışından katılan Prof. Dr. Muhammet Emin Çam ve Dr. Ayten Salantur olmak üzere katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA