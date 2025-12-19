Haberler

Ardahan'da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı SMS'li uyarı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, hayvan hırsızlığına karşı çiftçileri SMS ile uyararak dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istedi. Jandarma, güvenli ticaret için önerilerde bulundu.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızlığına karşı SMS ile çiftçiler ve besicileri uyardı.

Yaklaşık 350 bin büyükbaş ve 150 bin küçükbaş varlığıyla önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da hayvan hırsızlığı, sorunların başında geliyor.

Son günlerdeki hayvan hırsızlıklarına dikkati çeken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların ekonomik kaybını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Jandarmanın ilgililere gönderdiği "Hayvan alım-satımında sazan sarmalı dolandırıcılığına dikkat" başlıklı SMS'de şu ifadelere yer verildi:

"Kapora gönder', 'Nakliye parası yatır,' 'Satış kesinleşti' gibi bahanelerle para talep edenlere dikkat. Dolandırılmamak için tanımadığınız kişilere kapora göndermeyin. Hayvanı görmeden ödeme yapmayın. Resmi evrak ve kimlik doğrulaması olmadan işlem yapmayın. Piyasa fiyatının altındaki 'ucuz' ilanlara inanmayın. Şüpheli durumlarda kolluk kuvvetlerine başvurun. Unutmayın, güvenli ticaret, kontrollü iletişimle başlar."

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
