Ardahan'da Hayvan Ticaretinde Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Ardahan merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda senet, çek ve hayvan pasaportu ele geçirildi.

Ardahan merkezli 4 ilde hayvan ticaretinde nitelikli dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, Ardahan merkezli Kars, Erzurum ve Erzincan'da 42 kişiden karşılıksız çek veya daha sonra ödeme vaadiyle alınan hayvanların paraya çevrildiği belirlendi.

Ekiplerin 6 aylık fiziki ve teknik takibinin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada, 17 senet, 1 milyon lira değerinde çek, 2 ruhsatsız av tüf?eği, muşta, bıçak, 7 fişek, 81 hayvan pasaportu, 20 basıma hazır hayvan küpesi, 14 cep telefonu, 1 alacak-verecek defteri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 49 bin 800 lira ve bir miktar dövize el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından bir kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
