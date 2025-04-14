Ardahan'da Çocuklar Karın Tadını Çıkarıyor
Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar, Abdullah Gül Parkı'nda kar topu oynayarak ve futbol atarak eğlenceli anlar yaşıyor. Kar yağışını sevinçle karşılayan çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte dışarıda vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.
Çocuklar karın tadını kar topu ve futbol oynayarak çıkardı
ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, bazı noktalarda ulaşım sıkıntısı yaşandı. Merkezde bulunan Abdullah Gül Parkı'nda ise çocuklar, karın tadını çıkardı
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Karın yağması ile dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayarak doyasıya eğlendi. Kar yağışını sevinçle karşılayan Ardahanlı çocuklar, kar topu ve futbol oynamanın keyfini doyasıya yaşadı. Çocuklar, "Arkadaşlarımızla birlikte karın tadını futbol ve kar topu oynayarak çıkartıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Arkadaşlarımızla beraber bir arada olmak ve oyunlar oynamak çok güzel" dediler.