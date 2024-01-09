Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karabulut, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" seçkisinden Mustafa Seven imzalı "Şükür", "Gazze: Kanıt"ta ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı görselini oylayan Karabulut, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre ve Yaşam"da İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Geçen yıl da oylamaya katıldığını belirten ve fotoğraflara emek verenleri kutlayan Karabulut, 2023'ün, gerek deprem gerekse Gazze'ye yapılan saldırılar nedeniyle acı dolu bir yıl olduğunu söyledi.